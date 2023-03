- Pelas redes sociais, fãs rendem homenagens ao jornalista Márcio Guedes

O jornalismo esportivo está de luto. Referência para os apaixonados por futebol, o comentarista Márcio Guedes faleceu na noite de sexta-feira (3), para tristeza de uma legião fãs. São inúmeras as mensagens de despedidas nas redes sociais ao repórter carioca, torcedor declarado do Botafogo, que começou a carreira profissional aos 21 anos na Rádio Jornal do Brasil, passou pela mídia impressa (Correio da Manhã e Jornal da Tarde), mas foi na TV que conquistou um público ainda maior.

O Botafogo lamenta a morte do jornalista Marcio Guedes. O comentarista, que marcou época na imprensa esportiva, carregava a paixão pelo Botafogo, seu time de coração. O Clube deseja força aos familiares e amigos. Descanse em paz ???????? pic.twitter.com/viYU03XHSX — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 4, 2023

A TV Bandeirantes foi a porta de entrada para o comentarista em 1977, onde cobriu um ano depois a Copa do Mundo da Argentina. A partir de 1982 Márcio Guedes foi contratado pela TV Globo e fez a cobertura do Mundial da Espanha.

O Brasil se despede de dois grandes nomes que marcaram a história do jornalismo.



Márcio Guedes foi comentarista esportivo em diversos veículos e ficou conhecido por suas opiniões claras e objetivas. Era um dos maiores especialistas sobre o esporte nacional. (1/3) — Leila Barros (Leila do Vôlei) (@leiladovolei) March 4, 2023

Já na TV Manchete, onde ingressou em 1986, Márcio Guedes formou com os jornalistas Alberto Léo e Paulo Stein o trio que apresentava o programa Manchete esportiva - 1º tempo, sucesso de audiência na época.

Destaco uma fala do Marcio Guedes criticando a convocação de alguns jogadores para uma partida da seleção brasileira contra a seleção dinamarquesa, em 1989. pic.twitter.com/ViaHRi19z9 — Rodney Brocanelli (@rbrocanelli) March 4, 2023

Márcio Guedes se foi.

Era da equipe inicial da @BandRio .Comentarista do Galvão Bueno em 77 e fez a Copa Argentina-78 na rede @BandTV .

Depois foi pra @tvglobo onde comentou a Copa 82 ao lado do Luciano do Valle.

Viveu grandes dias na Tv Manchete com Paulo Stein.

Hj está na LUZ. pic.twitter.com/lqbSto4i0h — alvaro josé Paes Lem (@alvarojosetv) March 4, 2023

Em 2001 o jornalista tornou-se comentarista dos programas EsporTVisão, No Mundo da Bola, Stadium, e Reporter Brasil, todos na TV Brasil.

Tive a honra de participar como convidado de muitos programas na TV Brasil em que pude dividir a bancada de comentaristas com Márcio Guedes. Grande figura! Ótimo profissional. Mais um que nos deixa por conta do maldito câncer. O botafoguense Márcio Guedes fará falta. — Fábio Piperno (@piperno) March 4, 2023

Quem está na faixa dos 30 anos também acompanhou o trabalho de Márcio Guedes na ESPN, de 2005 a 2014, no programa Linha de Passe, ao lado de outras feras do jornalismo esportivo como José Trajano, Juca Kfouri, Paulo Vinícius Coelho (PVC), Tostão e Fernando Calazans.

Márcio Guedes nos deixou.Fomos colegas de colégio.Nos últimos anos, por divergências políticas,nunca mais conversamos.

Tem sido assim por aqui.Irmãos, filhos e pais rompidos por causa da política. Meus sentimentos e um abraço na família e nos amigos do botafoguense que se foi. pic.twitter.com/YlrvfxQvxY — Ultrajano (@ultrajano) March 4, 2023

Tive a honra de trabalhar ao lado de Paulo Stein na ESPN e de Márcio Guedes no jornal O Dia e também na ESPN.

Bons tempos do Linha de Passe direto sucursal na Avenida Rio Branco, Centro do Rio de Janeiro.

Agora o Paulo vai gritar gol e o Márcio vai comentar, juntos outra vez. pic.twitter.com/xtkBPlUR8d — Mauro Cezar (@maurocezar) March 4, 2023

Antes de iniciar a carreira na TV, Márcio Guedes se destacou por reportagens e colunas no Jornal do Brasil, O Dia e O Globo. Foi contemplado duas vezes com o Prêmio Esso:. em 1971, no Correio da Manhã pela série "Futebol em três tempos", sobre a ascensão, glória e decadência de craques de futebol; e em 1976, no Jornal da Tarde/ Estado de São Paulo pela matéria "Assim se fez o craque: Zico".

O enterro do jornalista será neste sábado (4) reservado a amigos e familiares.

Tags:

comentarista esportivo | Copa do Mundo | ESPN | Esportes | Jornalista | manchete | Márcio Guedes | Obituário | Prêmio Esso | TV Brasil