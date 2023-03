SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Está definido o grid de largada da primeira corrida da Fórmula 1 em 2023. Na manhã deste sábado (4), Max Verstappen, da Red Bull Racing, foi o mais rápido, com 1min29s708, e garantiu a pole position no GP do Bahrein, amanhã, 12h (horário de Brasília). O atual campeão mundial será seguido por seu companheiro de equipe da Red Bull, o mexicano Sérgio Pérez.

O holandês acabou com o treino em sua primeira volta no Q3. Logo na sua primeira tentativa, ele correu abaixo de 1m30s e não deixou chances a seus rivais.

A Ferrari é a dona da segunda fila. Charles Leclerc foi o 3º, e Sainz foi o 4º. Completam o top 10: Alonso (Aston Martin), Russell (Mercedes), Hamilton (Mercedes), Stroll (Aston Martin), Ocon (Alpine) e Hulkenberg (Haas).

Q1

Os primeiros eliminados no Q1 foram Logan Sargeant (Williams), Kevin Magnussen (Haas), Oscar Piastri (McLaren), Nyck De Vries (AlphaTauri) e Pierre Gasly (Alpine). Lideraram os melhores tempos Carlos Sainz (Ferrari), George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari). Alonso (Aston Martin) e Stroll (Aston Martin) fechavam os cinco primeiros colocados.

Q2

Charles Leclerc anotou a volta mais rápida do Q2, seguido por Vettel e Russell. Hamilton e Sainz completaram o top 5. Stroll enfrentou dificuldades, mas em sua última volta conseguiu registrar o 10º melhor tempo e tirou Lando Norris, da McLaren, do Q3. Além de Norris, Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Alexander Albon (Williams) foram os outros eliminados.

Q3

O treino classificatório foi emocionante desde o Q1, e mostrava equilibrio entre os tempos. No entanto, Max Verstappen apareceu para mostrar porque é o cara a ser batido. Ele abriu o Q3 com a melhor volta do dia, e em sua última volta conseguiu melhorar ainda mais seu tempo.

Bandeira vermelha no Q1

Faltando 13 minutos e 23 segundo para o fim do Q1 foi dada bandeira vermelha. Logo no início, alguns pedaços do carro de Charles Leclerc, da Ferrari, começaram a cair e ficaram na pista. O treino foi paralisado para que eles fossem retirados.