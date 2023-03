SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool ignorou a boa fase vivida pelo Manchester United e atropelou o maior rival na tarde deste domingo (5), com direito à maior vitória em 128 anos deste clássico: 7 a 0!

Até hoje, o resultado mais expressivo entre as equipes havia sido em 5 de maio de 1928, quando o United venceu o Liverpool por 6 a 1.

O jogo histórico deste domingo foi disputado em Anfield e válido pela 26ª rodada da Premier League. De quebra, o massacre do Liverpool encerrou uma sequência de 11 partidas de invencibilidade dos Diabos Vermelhos. Os gols foram marcados por Gakpo, Darwin Nuñez, Salah (todos marcaram duas vezes cada) e Roberto Firmino.

Com a goleada, o Liverpool subiu para a quinta colocação na tabela, com 42 pontos. O United, por sua vez, segue em terceiro, com 49 pontos.

Os gols marcados neste domingo fizeram o egípcio chegar aos 129 gols e superar Robbie Fowler como o jogador com mais gols em Premier League pelo Liverpool.

Jogo

O primeiro tempo teve as emoções reservadas para o final. O Liverpool começou bem, dominou a posse e as ações nos 20 primeiros minutos, mas sem assustar o Manchester United. Depois disso, o clássico ficou equilibrado e morno. Quando o intervalo se aproximava, dois gols foram marcados, mas apenas um valeu. Casemiro abriria o placar para os visitantes de cabeça, mas estava impedido. No lance seguinte, os donos da casa saíram na frente, com gol de Gakpo.

O segundo tempo começou com o Liverpool triplicando a vantagem construída na etapa inicial em cinco minutos e fazendo mais quatro gols durante o restante do tempo. Darwin Nuñez fez o segundo de cabeça, e Gakpo fez mais um para deixar a vitória bem encaminhada.

Mesmo com o placar já expressivo, os mandantes não sossegaram e se mantiveram no campo de ataque. Salah, que já havia sido decisivo na jogada do terceiro gol, ainda marcou o quarto e transformou o resultado em goleada em Anfield. O atropelo seguiu, e ainda teve tempo de Nuñez, Salah e Roberto Firmino marcarem mais um cada. Um baile de futebol.