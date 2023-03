SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem muita inspiração, o Palmeiras empatou sem gols com o Guarani neste domingo (5), no Brinco de Ouro da Princesa, pela 12ª rodada. A igualdade foi suficiente para garantir a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista ao Verdão.

O time da capital disputava a melhor campanha justamente com o São Bernardo, seu adversário nas quartas de final. Ou seja, caso perdesse esse posto, decidiria a vaga na semi fora de casa. No entanto, o Tigre perdeu por 1 a 0 neste domingo (5), para o Água Santa, e ficou em segundo, tanto na classificação geral como no Grupo D.

Adotando uma marcação adiantada, o Palmeiras tentou pressionar o adversário. Aos poucos, os mandantes conseguiram explorar os espaços na defesa alviverde e equilibraram a primeira etapa, que foi bem movimentada, apesar do forte calor em Campinas.

Após o intervalo, o Palmeiras teve mais iniciativa e buscou o triunfo com mais ímpeto, porém o clube do interior conseguiu se defender bem e não levou grandes sustos.

Nas quartas de final, o Palmeiras irá enfrentar o São Bernardo em casa, em data e horário que devem ser divulgados nesta segunda-feira (6) pela FPF. Já o Guarani irá disputar a Taça Independência, competição que substitui o Troféu Interior.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 x 0 PALMEIRAS

Competição: 12ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas/SP

Dia e hora: 5 de março, domingo, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartões amarelos: Bruno José (GUA); Piquerez, Zé Rafael (PAL).

GUARANI

Tony; Ivan Alvariño, Lucão, Alan Santos e Jamerson; Wenderson (Leandro Vilela), Richard Rios (Matheus Barbosa) e Giovanni Augusto; Bruninho (Isaque), Bruno José (Rafael) e Jenison (Nicolas Careca). Técnico: Moisés Moura.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Bruno Tabata); Zé Rafael (Jailson), Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga; Dudu (Mayke), Rony e Giovani (Endrick). Técnico: Abel Ferreira.