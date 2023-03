SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Botafogo-SP por 3 a 1, de virada, na tarde deste domingo (5), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Luan, Galoppo e Juan marcaram para o Tricolor no segundo tempo, enquanto Robinho fez o gol dos donos da casa logo no início da partida.

Com a vitória, o São Paulo, que já estava classificado, conseguiu o objetivo final de garantir a liderança do Grupo B e virar terceiro colocado na tabela geral, ultrapassando o Corinthians. Dessa forma, o jogo contra o Água Santa, pelas quartas de final, terá mando do Tricolor. A partida decisiva, porém, não será no Morumbi, que receberá shows da banda britânica Coldplay.

Apesar da derrota, o Botafogo-SP também confirmou a ida ao mata-mata, graças à derrota do Santos para o Ituano, avançando em segundo do Grupo A. O time de Ribeirão Preto enfrentará o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista no primeiro jogo eliminatório.

O primeiro tempo já praticamente começou com o São Paulo em desvantagem. Logo na primeira chegada ao ataque, o Botafogo-SP abriu o placar, com gol de Robinho. Depois, os donos da casa passaram a administrar a vantagem, e o Tricolor passou a ter controle das ações, mas sem levar grande perigo.

O São Paulo iniciou o segundo tempo tentando correr atrás do prejuízo. Em apenas dois minutos fez mais do que em quase toda a etapa inicial, com ótimas chances criadas por David e Nestor, este último parando na trave. A pressão deu resultado pouco depois, quando Luan marcou um golaço de fora da área para empatar a partida. Galoppo, de pênalti, colocou o Tricolor na frente e virou artilheiro do Paulistão ao lado de Róger Guedes, do Corinthians, ambos com 8 gols. Ainda houve tempo para Juan ampliar a vantagem e fechar o placar.

A próxima partida do São Paulo será contra o Água Santa, com a maioria dos torcedores, válida pelas quartas de final do Paulistão. Pela mesma fase, o Botafogo-SP visitará o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. As partidas terão datas e horários anunciados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em breve.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1x3 SÃO PAULO

Competição: Campeonato Paulista, 12ª rodada

Data e horário: 5 de março de 2023 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Árbitra: Edina Alves Batista

Assistentes: Neusa Ines Back e Daniel Luis Marques

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Matheus Albino, Tárik (BOT); Galoppo (SPFC)

Gols: Robinho (BOT), aos 3 minutos do primeiro tempo, Luan (SPFC), aos 15 minutos do segundo tempo, Galoppo (SPFC), aos 30 minutos do segundo tempo, e Juan (SPFC), aos 35 minutos do segundo tempo.

BOTAFOGO-SP

Matheus Albino; Vidal, Gustavo Henrique, Diogo Silva e Jean; Tárik (Marcos Júnior), Fillipe Soutto e Gustavo Xuxa (Mantuan); Luiz Henrique (Caio Dantas), Robinho (Edson Carioca) e Osman (Guilherme Madruga). Técnico: Adilson Batista.

SÃO PAULO

Rafael; Nathan (Juan), Alan Franco, Pablo Maia e Caio Paulista (Welington); Luan (Méndez) e Rodrigo Nestor; Alisson (David), Luciano e Wellington Rato (Orejuela); Galoppo. Técnico: Rogério Ceni.