SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma partida da terceira divisão turca neste domingo (5) começou e terminou com muita confusão entre torcedores, jogadores e precisou da intervenção da Polícia. O Bursaspor recebeu o rival Amedspor, pela 25ª rodada do grupo A da TFF 2. Lig com a tensão alta desde antes mesmo de a bola rolar.

Segundo informações do Hurriyet, principal jornal da Turquia, o time visitante subiu para aquecimento no gramado e foi recebido de maneira hostil pela torcida do Bursaspor, que atirou copos e outros objetos em direção aos jogadores.

Os atletas, então, decidiram reagir, momento em que o time de casa também foi a campo e iniciou a briga, que só terminou após a polícia amenizar a situação.

Com o clima de guerra instaurado, os torcedores seguiram arremessando objetos contra o rival, chegando, inclusive, a atingir um jogador do Amedspor. O campo ficou visivelmente tomado por copos e as imagens impressionam.

A motivação de tamanho ambiente hostil é uma rivalidade entre torcida do Bursaspor contra a do Amedspor, aflorada por questões nacionalistas, uma vez que o Amedspor é da cidade de Diyarbak?r, de origem curda.

Em outro momento, é possível ver um torcedor do Bursaspor rasgando a bandeira do rival que estava hasteada no estádio.

Em campo, o jogo terminou com vitória do Bursaspor por 2 a 1, que luta para subir na tabela, atualmente ocupando a 15ª posição no Grupo Branco. O Amed é o terceiro e, com a derrota, perdeu também a oportunidade de encostar e igualar a pontuação do líder Çorum.