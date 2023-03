SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid jogou mal e empatou por 0 a 0 com o Betis fora de casa, neste domingo (5), pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o empate sem gols, o Real foi a 53 pontos e viu o líder Barcelona abrir nove pontos de vantagem na competição. O jogo foi muito disputado, mas com pouca inspiração e chances de gol. Os brasileiros Rodrygo e Vini Jr, caçados em campo, tiveram atuações discretas.

A próxima partida do Real Madrid no Espanhol é no próximo sábado (11), contra o Espanyol, no Santiago Bernabéu. Já o Betis, que está na 5ª colocação com 41 pontos, encara o Villarreal, no dia seguinte, fora de casa.

O Betis se organizou taticamente para impedir os avanços de Vinicius Junior pela esquerda. O brasileiro chegou a ser marcado por quatro jogadores ? com lateral, meia-direita, zagueiro e volante de olho nele. Muito pressionado, Vini Jr perdeu umas, ganhou outras e encontrou dificuldades para fazer seu jogo. Quando teve um pouco de espaço, ele criou a primeira grande chance do Real Madrid, no início do segundo tempo, em chute de Benzema.

Jogo

Betis e Real Madrid fizeram um primeiro tempo de muita batalha e poucas oportunidades. O jogo foi lá e cá, com muita intensidade e disputa no meio de campo. Na hora do último passe, porém, ambas as equipes pecaram. Apenas o Betis acertou a meta na etapa inicial. O Real chegou a marcar com Benzema, de falta, mas o gol foi anulado com ajuda do VAR porque a bola desviou no braço do zagueiro Rudiger e atrapalhou a reação do goleiro Bravo.

O jogo continuou muito duro e intenso na etapa final, mas com mais chances de gol. Primeiro, Courtois salvou o gol do Betis com grande defesa. Depois, o Real finalmente chegou com perigo em chute de Benzema e com Rodrygo, que perdeu oportunidade clara. O Madrid melhorou na reta final e começou a criar chances em série, mas esbarrou na falta de pontaria e na atuação segura do goleiro Bravo.