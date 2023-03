SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moustapha Sylla, zagueiro de 21 anos do Racing Club d'Abidjan, clube que disputa a primeira divisão da Costa do Marfim, morreu neste domingo (5) a caminho do hospital após passar mal na vitória contra o Sol FC por 3 a 1.

"Durante sua evacuação para o hospital, Moustapha morreu. Ele chegou ao clube em setembro passado e tinha apenas 21 anos", afirmou Logossina Cissé, presidente do clube, à agência de notícias AFP.

O Racing Club d'Abidjan emitiu um comunicado lamentando a morte do jovem marfinense.

"Nosso zagueiro Sylla Moustapha, morreu esta noite após um mal-estar no solo durante a partida RCA x Sol FC. A diretoria apresenta sentidas condolências à família. Descanse em paz, Mustafá. Descanse em paz, leão", diz a publicação nas redes sociais.

A equipe que Moustapha Sylla jogava disputa a primeira divisão marfinense desde a temporada 2018/2019.

O clube tem parceria com o Nice, da França, e sagrou-se campeão do Campeonato Marfinense em 2020. Atualmente o ocupa o sétimo lugar da competição.