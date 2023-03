MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza mudou a política de venda de ingressos para os jogos da Copa do Nordeste, após torcedores tricolores serem flagrados brigando nas arquibancadas durante a derrota por 2 a 0 para o Ceará, no último domingo (5), pela sexta rodada, no Estádio Castelão, em Fortaleza.

De acordo com informações da polícia, alguns torcedores foram presos em flagrante durante a briga. O clube também está trabalhando em parceria com as autoridades para identificar os envolvidos e tomar medidas para garantir a segurança nos próximos jogos.

O QUE ACONTECEU?

O Fortaleza suspendeu a venda de ingressos nas sedes das duas torcidas organizadas que promoveram o conflito

A equipe disponibilizou imagens feitas pela própria equipe de comunicação para ajudar a identificar os envolvidos

Sócios envolvidos neste episódio serão expulsos definitivamente do programa.

"Há diversas imagens dos infratores, algumas feitas por nossa equipe de comunicação [...] A partir destas cenas, os vândalos podem ser identificados e responsabilizados, inclusive financeiramente, pelos danos causados ao patrimônio público", informou o clube.

Com o resultado do jogo, o Ceará manteve a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com 13 pontos, enquanto o Fortaleza continua na liderança do Grupo A, com 15 pontos. Ambos os times estão classificados para a próxima fase da competição.

O Fortaleza só volta a campo pela Copa do Nordeste no dia 21 de março, contra o Santa Cruz. Antes disso, na próxima quinta-feira (9), a equipe nordestina encara o Cerro Porteño, pelo jogo de ida da 3ª Fase eliminatória da pré-Libertadores. A volta acontece no estádio La Olla, no dia 16, no Paraguai. Pela Copa do Nordeste,