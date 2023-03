SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante transmissão ao vivo, Ronaldo enalteceu a contratação do ex-jogador argentino Andrés D'Alessandro para coordenador de futebol do Cruzeiro.

"O D'Alessandro está confirmado. D'Alessandro, que tem uma história incrível no futebol brasileiro, vai se juntar a partir de quinta-feira ao clube para ser o nosso coordenador de futebol e garantir que nossos inegociáveis sejam realizados", explicou o Fenômeno no canal RonaldoTV

O Cruzeiro anunciou o acerto com D'Alessandro para trabalhar como coordenador de futebol. Conforme apurado pela reportagem, o ex-jogador também terá atribuições com as categorias de base e com a diretoria celeste.

Será o primeiro trabalho de D'Alessandro fora dos gramados, desde que pendurou as chuteiras em 2022. Seu último clube foi o Internacional, no qual é considerado um dos maiores ídolos da história.

O agora novo dirigente do Cruzeiro concluiu o curso de treinador da AFA (Associação de Futebol da Argentina) quando ainda era jogador, já visando trabalhar nos bastidores dos clubes. Ainda chegou a trabalhar como comentarista esportivo na Globo no ano passado.

Ronaldo avalia como uma "ótima contratação" e ressalta o perfil de liderança exercido pelo argentino, que será anunciado oficialmente nesta quinta-feira (9). "É um cara com uma história no futebol fantástica, jovem e com muita vontade. Então, tenho certeza que vai dar muito resultado para a gente ao longo prazo também. Seja muito bem-vindo, D'Alessandro!", disse o ídolo brasileiro.