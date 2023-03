SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick não marcou em 2023, mas não é o único atacante do Palmeiras a sofrer para colocar a bola na rede. Dudu e Flaco López alimentam o mesmo jejum na temporada.

O camisa 7 perdeu até pênalti na busca pelo primeiro gol no ano. Contra a Inter de Limeira, no Allianz Parque, Dudu foi para a cobrança, mas chutou para fora.

Carregando o jejum por 11 partidas, Dudu não esconde o descontentamento ao ver suas finalizações pararem fora do gol adversário. Além disso, nos compromissos recentes, ele priorizou o seu chute ao tocar para um companheiro.

López é reserva e ainda não se firmou com Abel. O camisa 18 foi titular em apenas duas partidas -quando o Palmeiras poupou seus principais nomes- e segue tentando se adaptar ao clube paulista. O argentino chegou no meio do ano passado.

JEJUM E RESERVA

Endrick foi destaque de jornal espanhol pelo jejum de gols. O diário Sport, da região da Catalunha, publicou matéria após o empate com o Guarani, pela última rodada do PaulistAa

O camisa 16 ficou no banco contra o Guarani. Abel Ferreira optou pelo jovem Giovani, que chama a atenção pelo bom início de Estadual. O treinador explicou que a troca tinha por objetivo "nos dar mais lugar no jogo e profundidade"

Desde o sub-11, o atacante não passava tanto tempo sem balançar as redes pelo clube paulista. A falta de gols, inclusive, levou o jovem a chorar no banco de reservas em jogo contra o Red Bull Bragantino.