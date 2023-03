SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos se organiza para renovar com Lucas Lima após os bons jogos com Odair Hellmann, porém, ainda assim precisará ir ao mercado.

O QUE ACONTECEU?

Odair e Falcão se reuniram com a direção nesta segunda-feira (6). Após o vexame contra o Ituano, a cúpula conversou para criar novas estratégias, mapear o mercado e reavaliar a temporada.

O Santos irá renovar com o meia por R$ 400 mil. A direção entende que desde a chegada do jogador o time teve melhora nos resultados e que vale a quantia para tê-lo no restante da temporada.

Lucas Lima, porém, não se destacou na eliminação para o Ituano. O meio-campo foi um dos setores que menos funcionou na decisão do último final de semana, o que fez a direção pensar em investimentos.

O Santos procura zagueiro, laterais, meio-campistas e atacantes. Só não há a busca por goleiro. O clube, inclusive, monitora Jamerson, lateral do Guarani. Com Lucas Pires em baixa e Felipe Jonatan oscilando, os dirigentes veem necessidade de reposição.

NOVA CRISE?

Com a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o Santos já está sendo alvo de novos protestos por parte de sua torcida, incluindo as organizadas. Além do 3 a 0, o desempenho abaixo chamou a atenção e é alvo de críticas.

O presidente Andres Rueda é o principal alvo dos torcedores, que o veem como culpado pela falta de investimento no futebol após promessas por um ano mais tranquilo. O time está atuando apenas na Copa do Brasil enquanto aguarda o início do Campeonato Brasileiro, com estreia prevista para 16 de abril. O Santos enfrentará o Iguatu-CE na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro.