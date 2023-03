PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Marcos Falkoski, de 20 anos, trocou o Grêmio pelo Independiente del Valle, do Equador. O jogador foi anunciado pelo clube que bateu o Flamengo na Recopa, pelo qual atuará emprestado.

EXPECTATIVA ALTA

Marcão, como é chamado, foi emprestado por um ano com opção de prorrogação por mais uma temporada.

Ele chega, inicialmente, para atuar no time B, que disputa a segunda divisão local. A apresentação já tinha ocorrido há algum tempo, mas a regularização ocorreu hoje e autorizou o anúncio.

"Muito feliz com esse novo desafio! Não vejo a hora de entrar em campo e defender as cores do Independiente del Valle", Marcos Falkoski, goleiro.

MESMO DIAGNÓSTICO DE MESSI

O goleiro teve diagnóstico de déficit na produção de hormônio do crescimento na infância. O quadro foi o mesmo que teve o craque argentino Lionel Messi.

O UOL contou a história dele, que fez tratamento e cresceu 40 centímetros com mais de quatro mil injeções.