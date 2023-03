SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo só joga na segunda-feira (13), mas o técnico Rogério Ceni já pensa nos possíveis desfalques para o duelo contra o Água Santa, que será disputado no Allianz Parque, valendo vaga nas semifinais do Paulistão.

Arboleda e Erison têm "boas chances de se recuperar", segundo Rogério Ceni revelou neste domingo (5) em entrevista, após a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP. Beraldo foi o desfalque mais recente, cortado do jogo contra o Botafogo-SP ontem por causa de um desconforto muscular.

Ele é mais um que pode reforçar o elenco tricolor no mata-mata do Estadual.

Nenhum dos outros nove desfalques tem previsão de retorno.

Rogério lamentou a quantidade de ausências por lesão, e adiantou que alguns jogadores podem estar disponíveis, mesmo que não estejam 100% fisicamente.

"Os 'noves' me fazem falta, tanto Calleri, quanto Erison. Características distintas, mas me faz muita falta. O Luciano não gosta de jogar como '9', ele gosta de vir mais de trás, rodando. Não fica confortável como 9. E aí fazemos revezamento. Ele, Galoppo, David. É tentar fazer um time com o que a gente tem. Às vezes você não tem nem 20 jogadores para fazer um treino pré-jogo", disse Ceni, ao programa Os Donos da Bola.

Durante a conversa com o ex-jogador Souza, que também jogou no São Paulo e foi companheiro de Ceni, o treinador revelou quem são os jogadores próximos de um retorno na segunda-feira.

"Calleri começou a dar um trote hoje, começou a correr no campo, mas não sabemos ainda se vamos poder contar com ele. Se ele conseguiria voltar para segunda, para uma possível semifinal. Não sabemos, é um caso à parte. De bom: Arboleda treinou com a gente hoje de manhã, deve ficar à disposição. Erison treinou hoje de manhã, se sentiu bem. Para a gente é importante, é o jogador contratado para exercer essa função na ausência do Calleri. Diego [Costa] já treinou hoje, Orejuela também", falou o técnico.

"No momento mais decisivo da competição, alguns jogadores voltando começam a dar mais opções para a gente. A grande preocupação é para esse jogo de segunda. O quão vamos conseguir colocar fisicamente esses jogadores em campo", completou Ceni

*

OS DESFALQUES DO SÃO PAULO

André Anderson tem pubalgia;

Arboleda trata tendinite no joelho direito;

Beraldo tem desconforto muscular;

Caio Matheus operou o joelho direito;

Calleri machucou o tornozelo direito;

Diego Costa operou o joelho esquerdo;

Erison teve lesão muscular;

Ferraresi operou o joelho direito;

Igor Vinícius tem dores no púbis;

Moreira operou o joelho esquerdo;

Rafinha torceu o tornozelo esquerdo;

Talles Costa operou o joelho direito;

Pedrinho está afastado por acusação de agressão.