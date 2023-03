RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense e a Avanutri acertaram a renovação do contrato de patrocínio para o futebol profissional.

O QUE ACONTECEU

A marca seguirá estampando a barra traseira dos shorts. O novo vínculo terá duração de um ano (até março de 2024).

A Avanutri também ocupa o espaço máster do uniforme das equipes das categorias de base. Empresa e clube renovaram esse patrocínio no fim do ano passado.

COMO É O PATROCÍNIO

O presidente Mário Bittencourt avalia a parceria como uma das mais produtivas que o Fluminense já teve. "Consegue nos oferecer um reforço importante naquilo que é capital para o clube, que é o desempenho esportivo, na preparação dos atletas para as competições. Depois da chegada da Avanutri, percebemos um incremento na redução de lesões e na recuperação dos jogadores".

A empresa construiu dois centros de recuperação em Xerém e em Laranjeiras. O local tem os mais modernos recursos e infraestrutura exclusiva para cuidar da saúde musculoesquelética e o desempenho dos atletas.

No profissional, o CT Carlos Castilho tem os equipamentos no departamento de fisioterapia e fisiologia.

Rodrigo Santana, CEO da Avanutri, destacou a ampliação da parceria para o futebol. "Tenho muito orgulho dessa parceria entre a Avanutri e o Fluminense. A forma como a nossa relação se construiu, aos poucos, mas sempre em busca do melhor, me remete à história da minha empresa. Hoje temos uma parceria sólida e de muita confiança. É difícil ver no mercado esportivo um clube de futebol que trata tão bem e com tanto profissionalismo seus parceiros como o Fluminense trata a Avanutri", disse ele.

A parceria entre Fluminense e Avanutri para o futebol profissional começou em setembro de 2022.