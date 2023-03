SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Zanocelo pediu afastamento dos treinos do Santos e deseja ser negociado. A informação foi inicialmente publicada pelo GE.

O UOL apurou que Zanocelo avisou a diretoria da decisão hoje e, posteriormente, ficou fora da lista de relacionados da partida contra o Iguatu nesta quarta (9), na Vila Belmiro, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Houve um desentendimento no treinamento de hoje com o auxiliar Mauricio Dulac após uma falta de Vinicius Balieiro, mas o UOL ouviu que foi situação normal de jogo e a decisão de Vinicius Zanocelo já estaria tomada.

O meio-campista de 22 anos está insatisfeito com a condição de reserva. Ele havia perdido vaga no time antes de lesão na clavícula e não saiu do banco de reservas nas duas últimas partidas.

Neste ano, o Santos acertou a compra de Zanocelo por 2 milhões de euros (R$ 10,8 mi) junto à Ferroviária e recusou proposta de 6 milhões de dólares (R$ 30 mi) do Vasco.

Agora, o Peixe reavaliará a situação de Zanocelo e tentará reativar o interesse de clubes da Série A. Com o técnico Odair Hellmann, ele não deve mais atuar.