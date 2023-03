SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo já se reuniu mais de uma vez com o volante Luan e seu estafe para tentar renovar o contrato do jogador, mas as conversas não evoluíram. O vínculo vai até o fim de 2023.

Luan não respondeu à oferta do Tricolor. O volante tem tudo à mesa, mas não fez sequer uma contraproposta até agora. O problema não é de ordem financeira. O São Paulo considera que tanto valores quanto duração do vínculo são bons, mas Luan ainda não analisou friamente os números.

O volante não quer negociar agora. Luan está focado em recuperar seu espaço no time de Rogério Ceni e não tem o novo contrato como prioridade.

A única condição de Luan para renovar é voltar a se sentir importante. O volante passou a maior parte do tempo depois que retornou de lesão no banco.

Uma reportagem do UOL publicou no mês passado sobre a insatisfação do jogador e, logo depois, ele voltou a ser titular diante do São Bento. Foi a primeira partida que o volante começou nos últimos oito meses, desde junho do ano passado.

Luan foi novamente titular na rodada final da fase de grupos do Paulistão e marcou um gol. Rogério Ceni já afirmou que ele disputa posição com Jhegson Méndez.

Se continuar ganhando espaço no time, a tendência é que a renovação fique mais próxima. Luan não estava satisfeito e não entendia os problemas apontados por Ceni que o deixavam fora do time titular.