SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense é campeão da Taça Guanabara de 2023. O Tricolor bateu o Flamengo de virada por 2 a 1, nesta quarta-feira (8), no Maracanã, pela 11ª rodada, e conquistou o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Carioca.

O clássico contou com expulsão de Felipe Melo e gritos de "burro" para Vítor Pereira.

Os gols do Flu foram marcados por Cano e por Pirani, aos 8 e aos 40 da segunda etapa. Everton Cebolinha fez o tento do Fla.

A equipe comandada por Fernando Diniz chegou aos 25 pontos com o resultado e assegurou a primeira colocação na tabela, ultrapassando o Flamengo, que terminou com 23.

A decisão já começou pegada, com Gabigol sendo amarelado com 30 segundos de jogo após fazer falta e chutar a bola em André, que estava caído. Na sequência, Matheus França deu forte entrada no goleiro Fábio, e Cano revidou com chegadas nos zagueiros do Fla, indicando os ânimos exaltados do duelo.

As faltas, inclusive, ditaram o ritmo do primeiro tempo, que contou com superioridade do Fla. O Rubro-Negro aproveitou a sua principal chance, enquanto o Flu sofreu com a falta de criatividade.

Após o intervalo, Diniz fez duas trocas para tentar reagir e contou com um gol rápido do artilheiro argentino. O técnico colocou Pirani e Lima nos lugares de David Braz e Keno.

Vítor Pereira, por sua vez, foi chamado de "burro" pela torcida ao fazer mudanças no segundo tempo e tirar Gabigol. O comandante também substituiu Arrascaeta e Igor Jesus para promover as entradas de Matheusão, Vidal e Ayrton Lucas.

O "dedo" do técnico do Flu funcionou e Pirani marcou o gol da vitória. A reta final ainda contou com confusão generalizada que resultou na expulsão de Felipe Melo, que tinha acabado de entrar.

Flamengo e Fluminense agora esperam o fim dos outros jogos da rodada para a definição de seus adversários na semifinal do Estadual.

VP EM CRISE

A perda do título simbólico da Taça Guanabara é mais um tropeço para o técnico Vítor Pereira, que se encontra em situação delicada no comando do Fla.

O técnico português chegou ao seu quarto resultados negativo de expressão neste início de 2023. O Rubro-Negro foi vice da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, além de ter ficado em terceiro no Mundial de Clubes da Fifa.

VP chegou para a decisão da Taça Guanabara e optou por escalar um "mistão" do Fla. Ele bancou oito jogadores que foram titulares contra o Vasco, na rodada anterior, e testou o esquema com três zagueiros.

Apesar de ter saído em vantagem, o Flamengo levou a virada e viu escapar a liderança do primeiro turno do Estadual.

GOLS E LANCES

1x0. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Everton Cebolinha partiu para cima de Samuel Xavier e fez fila pela esquerda. Ele invadiu a área, cortou a marcação e bateu rasteiro, superando Fábio.

Cano ameaça. Aos 25, Jhon Arias acionou Cano na entrada da área, que bateu de primeira e obrigou Matheus Cunha a protagonizar boa defesa.

Fábio salva. Logo depois, aos 18, Gerson levou até a linha de fundo e cruzou para trás. A bola foi para Arrascaeta, que pegou de primeira e fez Fábio se esticar para evitar o segundo gol.

Gol anulado do Fla. Aos 33, Matheus França roubou a bola de André na saída de bola e tocou para Gabigol, que empurrou para dentro. O VAR foi acionado, sugeriu revisão e o árbitro anulou o tento por falta na jogada.

Keno isola. Aos 46, John Arias fez jogada individual pela esquerda e arriscou um chute. A bola desviou e acabou com Keno que, sozinho, bateu girando e mandou muito por cima.

1x1. Aos 8 do segundo tempo, Pirani foi acionado na área e conseguiu tocar para Arias, que emendou para Cano. O artilheiro argentino apareceu sozinho e empatou a partida.

2x1. Aos 40, Cano chutu após uma cobrança de falta e a bola foi até Pirani, que desviou e marcou o gol da vitória.

FLAMENGO 1 X 2 FLUMINENSE

FLAMENGO

Matheus Cunha; Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira (Fabrício Bruno); Matheuzinho, Igor Jesus (Ayrton Lucas), Gerson, Matheus França (Everton Ribeiro), Everton Cebolinha e Arrascaeta (Vidal); Gabigol (Matheusão). T.: Vitor Pereira

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz (Pirani) e Alexsander; André, Martinelli (Alan), PH Ganso (Giovanni); Jhon Arias, Keno (Lima) e Cano (Felipe Melo). T.: Fernando Diniz

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Grazianni Maciel

Gols: Everton Cebolinha, aos 18min do primeiro tempo (Flamengo); Cano, aos 8, e Pirani, aos 40min do segundo tempo (Fluminense).

Cartões amarelos: Gabigol, Fernando Diniz, Jhon Arias, Vítor Pereira, Matheus Cunha, Pablo, Gerson, Lima e Vidal

Cartão vermelho: Felipe Melo