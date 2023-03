RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Reforço do Fluminense, o lateral-esquerdo Marcelo desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (9), sob grande festa da torcida.

Entre 500 e 600 tricolores, de acordo com seguranças do Aeroporto do Galeão, compareceram para recepcionar o jogador.

Marcelo acenou e até pegou camisas arremessadas na direção dele. Ele só vai dar declarações à imprensa nesta sexta-feira(10), na apresentação oficial no Maracanã.

A chegada do lateral ganhou contornos ainda mais especiais por acontecer na manhã seguinte à conquista da Taça Guanabara, após vitória sobre o Flamengo.

ANIMAÇÃO

Enquanto aguardava, a torcida entoou cantos de arquibancada e também fez zoações ao rival rubro-negro.

Uma delas foi: "Ih, o Marcelo está vindo aí, e o bicho vai pegar. Ayrton Lucas é o ca... , nunca jogou com o Benzema".

Alguns torcedores foram diretamente do Maracanã, como foi o caso de Bruno Moretti, que teve a companhia da almofada Fred.

"Moro em Madureira. Dormi no aeroporto. Semana incrível. Ontem estava no Maracanã e vim diretamente para cá. Fiquei deitado ali no cantinho até a hora de vir para essa saída", disse

"Vale [a pena]. Além de ser um grande jogador. Marcelo só jogou no Fluminense aqui no Brasil, saiu, fez história lá fora e está voltando", completou.

O reforço será apresentado de forma oficial nesta sexta-feira à noite, em evento no Maracanã.

Marcelo assinou com o Fluminense até o fim de 2024, com possibilidade de prorrogar por mais uma temporada.