SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos negocia a contratação do meio-campista Jean Lucas, do Monaco, por empréstimo com obrigação de compra. O jogador tem 24 anos, contrato até 2026 e não tem sido utilizado pelo time da França.

Essa é a terceira tentativa do clube de contratar o atleta que se destacou em rápida passagem pelo clube da Vila Belmiro em 2019, quando esteve emprestado pelo Flamengo.

O Santos não conseguiu trazer Jean Lucas em duas outras oportunidades nos últimos meses e se esforça para viabilizar o reforço agora. Ele sempre esteve no topo da lista de prioridades do departamento de futebol.

Além de um meio-campista, o Santos procura zagueiro, lateral-esquerdo, atacantes de velocidade e um centroavante no mercado.