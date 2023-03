SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu o Betis por 4 a 1 nesta quinta-feira (9), no Old Trafford, em partida válida pela ida das oitavas de final da Liga Europa. Os gols do confronto foram marcados por Rashford, Antony, Bruno Fernandes e Weghorst, para os ingleses. Ayoze Pérez descontou para os espanhóis.

O brasileiro tem estrela na competição da Uefa! Ele foi o autor do gol que deu a classificação para o United contra o Barcelona na fase anterior e voltou a balançar as redes. Seu golaço fez com que os comandados de Ten Hag passassem a ter ainda mais intensidade no jogo.

A partida de volta será realizada na próxima quinta-feira (16), às 14h45 (de Brasília), no estádio Benito Villamarín, em Sevilha.

O Manchester comandou a partida do começo ao fim e mereceu o resultado com o placar elástico.

O primeiro tempo teve muita intensidade do United. Os donos da casa foram mais agressivos durante boa parte dos 45 minutos iniciais, indo para cima mesmo depois de fazer o gol. No entanto, o Betis conseguiu reagir, empatou o confronto e quase virou o placar.

A segunda etapa foi de ampla superioridade dos Red Devils. Querendo garantir a vantagem para a volta, os ingleses conseguiram fazer dois gols logo no começo. Com isso, passou a comandar o jogo e seguiu dessa forma até o apito final.

Veja os resultados do dia na Liga Europa:

Manchester United 4 x 1 Bétis

Juventus 1 x 0 Freiburg (ALE)

Sporting 2 x 2 Arsenal

Roma 2 x 0 Real Sociedad

Unión Berlim (ALE) 3 x 3 Unión Royale (BEL)

Bayer Leverkusen (ALE) 2 x 0 Ferencvaros (HUN)

Shakhtar Donetsk (UCR) 1 x 1 Feyenoord (HOL)

Sevilla 2 x 0 Fenerbahce (TUR)