SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco fez o dever de casa e venceu o Bangu por 2 a 0, nesta quinta-feira (9), pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O Cruzmaltino enfrenta o Flamengo nas semifinais do torneio e terá a vantagem de decidir em São Januário. Os gols foram marcados por Gabriel Pec e Pedro Raul.

Inicialmente o Vasco se impôs na partida, sobrando para o Bangu arriscar contra-ataques. O jogo ficou mais aberto na reta final do primeiro tempo, com boas chances para os dois lados.

A equipe de Barbieri ainda teve a chance de ampliar ainda mais o marcador, mas teve um pênalti não convertido por Alex Teixeira.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais brigado, marcado por pequenas confusões e com um atleta do Bangu sendo expulso.

Com o resultado, o Vasco chegou a 23 pontos e assegurou a 2ª colocação do Campeonato Carioca, ultrapassando o rival Flamengo -ambos se enfrentam no segundo turno em partidas de ida e volta.

Fluminense e Volta Redonda jogam a outra partida da semifinal. Na quarta, os tricolores cariocas conquistaram a Taça Guanabara.

O Bangu, por sua vez, caiu para 9º lugar e perdeu a chance de se classificar para a Taça Rio. Botafogo, Audax, Nova Iguaçu e Portuguesa ficaram com as quatro vagas.

Felipe "Maestro", hoje técnico do Bangu, foi bastante aplaudido antes da partida pelos torcedores presentes no São Januário. O ex-meia é um dos grandes ídolos da história do Vasco.

GOLS E LANCES

1x0: Vasco abre o placar com quatro minutos! Paulo Victor cobrou lateral longo para a área, a bola desviou em zagueiro do Bangu, passou por todo mundo, e sobrou para Gabriel Pec, que apenas escorou de cabeça.

Pumita artilheiro? Após fazer belo gol contra o Flamengo na rodada anterior, o lateral-direito foi para o ataque e quase marcou de cabeça. A bola passou raspando o travessão.

Primeiras chegadas do Bangu. Os visitantes chegaram em duas chances praticamente seguidas. Na primeira, Léo Jardim espalmou um chute de fora da área de Gabriel Saulo. Na segunda, Luis Felipe recebeu bom lançamento na grande área, mas finalizou por cima.

Quase o empate! Melhorando no jogo, o Bangu quase chegou ao gol em boa jogada. Gabryel Martins recebeu cruzamento, tentou chutar de primeira, e teve a bola defendida por Léo Jardim.

Santillo defende pênalti! O goleiro do alvirrubro já havia feito duas boas intervenções em sequência. Depois, o camisa 12 defendeu pênalti cobrado por Alex Teixeira no canto direito. O lance ocorreu após Paulo Victor ser derrubado na área.

Repeteco? O Vasco quase fez o segundo gol em jogada muito parecida com o do primeiro. Desta vez, Gabriel Pec tentou um movimento de voleio e a bola foi por cima.

Bangu chega com perigo. Os visitantes começaram a pressionar, e arriscaram diversos chutes de fora da área. Em dois deles, o goleiro vascaíno se enrolou e assustou os torcedores.

2x0: Vasco passa a régua. Após as substituições, o Vasco melhorou e criou boas chances. Aos 46, Pedro Raul aproveitou bom escanteio cobrado por Nenê e cabeceou para o fundo das redes.

VASCO 2 X 0 BANGU

Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, M. Capasso, Anderson Conceição (Zé Vitor), Paulo Victor; Rodrigo, Jair (Barros), Andrey Santos (Marlon Gomes); Alex Teixeira (Nenê), Gabriel Pec (Figueiredo) e Pedro Raul. T.: Maurício Barbieri

Bangu: Matheus Santillo; Gabriel Saulo (Renê Júnior), Carlos Eduardo, Patrick (Renatinho), Gabriel Feliciano; Adsson, Liberato (Kevin), Samuel Siedshlag (Rochinha), Edinho; Luis Felipe (João Victor) e Gabryel Martins. T.: Felipe Loureiro

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Tarcizo Pinheiro Caetano

Cartões amarelos: Gabriel Pec e Paulo Victor (Vasco); Liberato (Bangu)

Cartões vermelhos: Adsson (Bangu)

Gols: Gabriel Pec, aos 4min do primeiro tempo, e Pedro Raul, aos 46min do segundo tempo