O Vasco derrotou o Bangu por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (9) no estádio de São Januário, e fechou a primeira fase do Campeonato Carioca na segunda posição com 23 pontos. Com isso o Cruzmaltino medirá formas com o Flamengo (terceiro colocado com 23 pontos) nas semifinais. A primeira partida será disputada a partir das 21h10 (horário de Brasília) de segunda (13).

VEM JOGAÇO POR AÍ!@VascodaGama encerra Taça Guanabara com vitória e agora vai disputar Clássico dos Milhões na semifinal!#VASxBAN pic.twitter.com/mF7foOcnKk — Cariocão (@Cariocao) March 10, 2023

Já a outra semifinal terá como personagens o Fluminense, campeão da Taça Guanabara com 25 pontos, e o quarto colocado Volta Redonda, com 20 pontos. O capítulo inicial deste confronto será escrito a partir das 18h de domingo (12). O Botafogo, com 19 pontos, ficou na quinta posição e acabou desclassificado.

A equipe de São Januário abriu o placar logo aos cinco minutos. O lateral Paulo Victor levantou a bola na área em cobrança de lateral, Carlos Eduardo cortou de forma parcial e Gabriel Pec aproveitou para finalizar de cabeça para o fundo do gol.

SEMIFINAIS DEFINIDAS!



Se liga nos confrontos, além da data e hora dos jogos de IDA!



Se eu to ansioso? Esquece! pic.twitter.com/JKEJVxwmOG — Cariocão (@Cariocao) March 10, 2023

Um pouco antes do intervalo, aos 42 minutos, o Vasco teve a oportunidade de ampliar sua vantagem. O árbitro marcou pênalti em favor da equipe da casa. Alex Teixeira foi para a cobrança e viu o goleiro Matheus Santillo defender.

O Cruzmaltino continuou pressionando o adversário e, de tanto tentar, chegou ao segundo já nos acréscimos da partida. Nenê cobrou escanteio e Pedro Raul guardou de cabeça.

