MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Com a esperança de retomar a competitividade, o CSA corre contra o tempo para recuperar os jogadores lesionados e ainda treinar os novos reforços antes da estreia na Série C, marcada para o dia 2 de maio, contra o Confiança.

Desde o início da temporada, a equipe está enfrentando um grande problema com lesões e já tem 11 jogadores entregues ao Departamento Médico. São eles: Jonathan, Pará e Paulo César, Éverton Silva, Tito, Willian Oliveira, Guilherme Rend, Geovane, Ruan, Robinho e Ernandes.

Para tentar recompor o elenco antes da próxima partida pela Copa do Brasil e antes da Série C, o CSA anunciou ao longo da semana um pacote de cinco jogadores para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

O anúncio dos reforços veio após a eliminação da equipe na Copa do Nordeste de 2023. Os novos jogadores são o atacante Iago Teles, o meia Yago, o volante Moisés Ribeiro, o zagueiro Rafael Forster e o lateral Ruan Ferreira.

O CSA não joga mais pelo Campeonato Alagoano e só cumpre tabela pela Copa do Nordeste, tendo apenas a Copa do Brasil como prioridade antes do início da Série C. O clube foi rebaixado para essa divisão do Campeonato Brasileiro no ano passado e espera se recuperar com os novos reforços.