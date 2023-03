SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo tentou seduzir Ângelo, do Santos, por meio de um salário muito maior do que ele recebe atualmente. O clube carioca usou isso como cartada final para tentar tirá-lo da Baixada Santista depois da proposta de 12 milhões de euros (R$ 66 mi), mas não conseguiu.

O clube carioca ofereceu R$ 500 mil mensais ao jovem de 18 anos.

Ele receberia mais do que o triplo do que hoje o Peixe oferece.

A família do atacante se reuniu ontem para debater a possibilidade e optou por recusar.O garoto, desde o início, afirmou que gostaria de permanecer no Santos para esperar propostas da Europa no meio do ano.

**MOTIVOS DA RECUSA**

Ângelo sempre planejou a sua carreira do Santos para a Europa. A oportunidade do Flamengo foi debatida, mas nunca impressionou o Menino da Vila.

O fato de Marisa Ajila, agente de Ângelo, não ter participado da maior parte das tratativas foi outro problema. Ela só foi acionada nos últimos dias para uma negociação que se iniciou em janeiro.

Para negociar com o Santos, o Flamengo acionou o intermediário Luizinho 'Piracicaba', da Casa Soccer, com quem Marisa não tem boa relação. Marisa é empresária de Ângelo desde a base e não gostaria de repartir valores de comissões e luvas.

**E AGORA?**

Com problemas financeiros, o Peixe pretendia fazer caixa para reforçar o elenco, sobretudo depois de ter ficado fora da fase final do Paulistão pela terceira vez seguida. A direção achava que seria possível contratar até sete jogadores caso a negociação se concretizasse

O Santos receberia R$ 66 milhões por 50% dos direitos econômicos e continuaria com 20%. Agora, o Peixe buscará outras formas de se reforçar.