BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - No Cruzeiro desde o começo de 2022, o técnico Paulo Pezzolano rapidamente conquistou a torcida celeste. O trabalho do treinador uruguaio não demorou para cair nas graças dos cruzeirenses, com uma equipe intensa e bastante ofensiva. O resultado foi o título do Campeonato Brasileiro da Série B e o acesso garantido após duas tentativas frustradas. Mas sob o comando de Pezzolano, a Raposa ainda não venceu nenhuma equipe da Série A.

Para chegar à decisão do Campeonato Mineiro pela segunda temporada consecutiva, o Cruzeiro terá de quebrar essa tabu. O adversário na semifinal do Estadual é o América-MG, que tem a vantagem de jogar por dois empates, por ter feito melhor campanha na primeira fase do Mineiro. O jejum de nove partidas, que começou antes mesmo da chegada do atual treinador. O primeiro duelo da semi acontece neste sábado, às 16h30, na Arena do Jacaré.

O retrospecto

Sob o comando de Pezzolano foram sete partidas, com um empate e seis derrotas. Em 2022 foram cinco duelos com equipes da Série A e cinco derrotas. O Cruzeiro perdeu os três clássicos que disputou pelo Campeonato Mineiro do ano passado, sendo um para o América-MG e dois para o Atlético-MG, um deles pela decisão do Estadual, que foi em jogo único. Os outros dois confrontos com uma equipe da elite do futebol nacional foram pela Copa do Brasil, diante do Fluminense, nas oitavas de final. O Tricolor venceu as duas partidas, no Maracanã e no Mineirão, e avançou no torneio.

Nesta temporada foram mais dois clássicos no Mineiro, ambos pela primeira fase. Pela 3ª rodada a Raposa foi derrotada pelo América, por 1 a 0, no Estádio Mané Garrincha. Pela 5ª rodada aconteceu o empate em 1 a 1 com o Atlético, no Independência.

**UMA VITÓRIA NOS ÚLTIMOS 12 JOGOS**

O desempenho ruim do Cruzeiro diante das equipes da Série A não está ligada apenas ao período sob o comando de Paulo Pezzolano. A Raposa viveu entre 2020 e 2022 alguns de seus piores anos, longe da elite do futebol nacional e com equipes fracas tecnicamente. Como consequência o Cruzeiro jogou poucas vezes com equipes da Série A nesse período.

Desde o rebaixamento, que aconteceu em dezembro de 2019, o Cruzeiro jogou somente 12 vezes contra equipes da Série A e venceu uma vez. A única vitória foi sobre o Atlético, por 1 a 0, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro de 2021. Os demais resultados foram dez derrotas e um empate.

**OS ADVERSÁRIOS**

América-MG - cinco jogos e cinco derrotas

Atlético-MG - cinco jogos, uma vitória, um empate e três derrotas

Fluminense - dois jogos e duas derrotas