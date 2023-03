SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians recebe o Ituano neste domingo (12), às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Fora dos campos, a eleição presidencial do time está esquentando. Hoje, no Parque São Jorge, o opositor Augusto Melo lança oficialmente a primeira candidatura do pleito que acontece em novembro.

Melo perdeu a última eleição presidencial no Corinthians por 142 votos, em 2020. Na ocasião, Duilio Monteiro Alves foi eleito com 1.081 votos, cerca de 37% do total. Mário Gobbi Filho foi o terceiro colocado. A eleição deste ano decide o presidente do triênio 2024/25/26.

COMO ESTÁ A DISPUTA

Nenhum outro candidato oficializou candidatura. O ex-goleiro Ronaldo Giovanelli chegou a anunciar a intenção nas redes sociais, mas depois apagou a foto.

Duilio ainda não apontou um sucessor, que já chegaria como favorito por representar o grupo político que está na presidência desde 2007, quando Andrés Sanchez assumiu pela primeira vez. O nome mais falado é André Luiz de Oliveira, o André Negão, aliado de longa data de Andrés.

Parte dos apoiadores defende a reeleição de Duilio, o que exigiria uma mudança às pressas do atual estatuto. Também ventilou-se no Conselho uma ampliação do mandato em mais um ano, ideia que acabou descartada. As movimentações políticas da situação são alvo de críticas de Augusto Melo.

"São três anos sem títulos, sem transparência, com uma dívida bilionária e até seguidas ameaças de golpe dentro do clube, que tem sua história ligada aos movimentos democráticos. O Corinthians pede socorro. E nós vamos ajudá-lo", discursa Melo.

QUEM É AUGUSTO MELO

Aos 59 anos, Augusto Melo é empresário do ramo têxtil. Ele já foi conselheiro do Corinthians e trabalhou nas categorias de base do clube entre 2015 e 2017. Na última eleição, propôs um "choque de gestão" para melhorar as finanças do clube e revelou o plano de construir uma roda-gigante e um hotel dentro do Parque São Jorge. Para esta eleição, ainda não divulgou suas propostas.

