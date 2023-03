SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Espanyol por 3 a 1 na manhã deste sábado (11), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu.

O time de Barcelona até abriu placar com Joselu, mas o Real virou com gols de Vini Jr e Éder Militão. Asensio saiu do banco e fechou a conta, marcando o terceiro aos 47 do segundo tempo.

Carlo Ancelotti decidiu poupar alguns titulares, pensando no duelo de Liga dos Campeões, contra o Liverpool;

O Real Madrid chega a 56 pontos, seis atrás do líder Barcelona. Domingo (19) é dia de El Clásico e pode valer a liderança da tabela;

Espanyol estaciona na 13ª posição com 27 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento

O zagueiro brasileiro que fez o gol da virada foi eleito o melhor jogador em campo pela La Liga.

Agora, o clube merengue volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Depois de aplicar um 5 a 2 histórico no Liverpool dentro de Anfield, o Real Madrid recebe os Reds na próxima quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), para confirmar a classificação para as quartas de final da competição ? da qual é o atual e maior campeão.

ESPANYOL

Fernando Pacheco; Óscar Gil (Pierre-Gabriel) (Aleix Vidal), Sergi Gómez (Melamed), Montes, Cabrera; Gragera (Denis Suárez), Vinícius Souza, Rubén Sánchez (Puado), Darder; Joselu, Braithwaite

REAL MADRID

Courtois; Carvajal, Éder Militão, Nacho Fernández, Camavinga; Tchouaméni (Rudiger), Kroos (Ceballos), Modric (Asensio); Valverde; Rodrygo; Vini Jr (Álvaro).

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha

Gols: Joselu (ESP); Vini Jr, Militão e Asensio (RMA)

Cartões amarelos: Cabrera e Óscar Gil (ESP); Vini Jr, Nacho e Carvajal (RMA)