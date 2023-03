SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City bateu o Crystal Palace, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado (11). O time visitante dominou e martelou o jogo inteiro, mas só conseguiu balançar a rede em cobrança de pênalti de Haaland aos 32 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o City encosta no Arsenal e fica a apenas dois pontos da liderança. Agora, vai secar os Gunners, que jogam amanhã contra o Fulham. O Crystal Palace para na 12ª posição com 27. Chega a incríveis três jogos sem conseguir chutar sequer uma bola no alvo do adversário.

O camisa 9 chega a 28 gols e dispara na artilharia do campeonato. A briga pela ponta esquenta faltando 11 rodadas para o fim da liga.

O próximo compromisso do Manchester City é pela Liga dos Campeões. Os Citizens visitam o RB Leipzig pelo jogo de volta das oitavas da competição, após o empate por 1 a 1 no primeiro duelo.

Gols e destaques

Pra esquentar... a mão do goleiro logo no começo. Em cobrança de escanteio ensaiada, a bola sobrou para Rodri dentro da área. O volante espanhol emendou um voleio de direita e o goleiro do Palace fez a primeira boa intervenção do jogo.

Blitz do City chega de novo com perigo nos primeiros minutos da partida. Grealish partiu com ela da ponta esquerda, trouxe para o meio e bateu para fora, com perigo.

Na primeira tentativa do Crystal Palace, Rúben Dias vacilou e a bola sobrou para o cruzamento da direita. Zaha, de frente para o crime, furou e não conseguiu finalizar.

O City comandou as ações do jogo durante grande parte do primeiro tempo, mas não assustou o goleiro Guaitá. Cena incomum na Inglaterra, após boa trama de ataque do City com passes rápidos, Aké acionou Haaland, que bateu de primeira por cima do gol, na melhor chance da equipe.

O City aumentou o volume de jogo e começou a pressionar os donos da casa. Após saída errada do Palace, Haaland recebeu na esquerda e cruzou forte. Guaita espalmou e o norueguês conferiu o rebote, mas a zaga tirou;

O City controlou o jogo sem criar grandes chances, enquanto o Crystal Palace não conseguiu ter a bola durante quase todo o primeiro tempo. Jogo ficou sonolento.

Pancada do Foden! Grealish sofre falta dentro da meia lua. Foden bate firme no canto de Guaitá e o goleiro espanhol faz boa defesa. Álvarez entrou no lugar de Foden e na sua primeira participação no jogo já assustou o Palace. Dominou girando e bateu com perigo, quase abre o placar para o City.

Como de costume, o City teve a bola por muito mais tempo, mas o francês Patrick Vieira armou um ferrolho na frente da área e fechou os espaços do time de Guardiola.

Haaland apareceu em jogada rápida de escanteio, Olise cometeu pênalti em Gundogan. O norueguês bateu, deslocou Guaitá e abriu o placar para o City;

Zaha e Stones se estranharam após dividida mais forte, e uma pequena confusão se formou. O árbitro interveio, sem cartão.

Após sofrer o gol, o Crystal Palace começou a chegar com mais perigo ao gol de Ederson. Zaha criou duas boas jogadas, mas não conseguiu o gol para salvar da derrota.