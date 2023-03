SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians enfrenta o Ituano neste domingo (12), às 16h, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, sem seu principal jogador, Renato Augusto. Com um estiramento no joelho direito, o meia deve ser substituído por Paulinho.

A ausência do meia pode ser um problema para a equipe comandada por Fernando Lázaro. Renato não jogou apenas duas partidas do campeonato, contra RB Bragantino e São Bernardo, e o Corinthians perdeu as duas, de 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente. O clube, portanto, nem sequer marcou gols quando o meia esteve de fora.

Importantíssimo no esquema tático da equipe, Renato tem um gol e três assistências no Paulista. Mais que isso, faz a bola girar e dita a intensidade da equipe.

Mesmo sem o jogador, o Corinthians tem como trunfo a boa fase de seu ataque. Yuri Alberto quebrou um longo jejum de gols no clássico contra o Santos há duas semanas e, na partida seguinte, anotou mais duas vezes contra o Santo André. Seu companheiro de ataque, Róger Guedes é um dos artilheiros da competição, com 8 gols, ao lado de Giuliano Galoppo, do São Paulo.

O Ituano, por sua vez, chega como franco atirador à partida. A equipe lutou contra o rebaixamento durante toda a primeira fase do Paulista e, concomitantemente, na última rodada, com uma vitória de 3 a 0 sobre o Santos em Itu, escapou do descenso e se classificou às quartas de finais, situação inusitada, mas possível no regulamento do Paulistão.

A equipe de Itu terminou a fase classificatória com 12 pontos, na segunda colocação do Grupo C. O Corinthians foi o líder da chave, com 22. As outras duas equipes do grupo, São Bento e Ferroviária, foram as piores do campeonato e caíram para a A2.

Estádio: Neo Química Arena (São Paulo-SP).

Horário: às 16h deste domingo (12)

Árbitro: Raphael Claus

VAR: José Cláudio Rocha Filho