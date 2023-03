SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual mandatário da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Nazário desabafou nas redes sociais após derrota do clube no sábado (11), pelo Campeonato Mineiro.

"Hoje foi um dia muito triste para mim. Não só pelo resultado em campo, mas pelas reações de parte da torcida e imprensa. Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital", diss Ronaldo.

O que aconteceu?

O Cruzeiro perdeu para o América-MG na primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro. Não bastasse a derrota por 2 a 0, a Raposa tinha o mando de campo, e atuou sob os olhares de quase 20 mil torcedores presentes na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

A torcida não gostou da atuação cruzeirense, vaiou o time e xingou Ronaldo. O Fenômeno estava em uma das cabines do estádio e ouviu um sonoro grito com palavrão: "Ei, Ronaldo, vai tomar no c...".

Apesar da ótima temporada em 2022, o time mineiro não faz um bom 2023 até agora. Em nove partidas disputadas, foram três vitórias, três empates e três derrotas.

Em sua última live, Ronaldo já havia antecipado os problemas que o Cruzeiro enfrentaria na atual temporada. Não é também a primeira vez que o ex-jogador ressalta as dificuldades de administrar um clube.