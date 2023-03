SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mbappé e Haaland juntos no PSG? Eliminado novamente da Liga dos Campeões nas oitavas de final, o Paris Saint-Germain prepara uma nova reformulação de elenco, já pensando na temporada seguinte, quando tentará, mais uma vez, conquistar a Europa.

De acordo com a emissora de TV francesa "RMC Sports", o principal nome do projeto já está definido: Erling Haaland. O norueguês pode desembarcar em Paris por um valor astronômico: 197 milhões de euros -quase R$1.1 bilhão- e assumir o comando de ataque do time de Christophe Galtier.

Com o projeto esportivo do PSG orbitando ao redor de Mbappé -já tendo Messi e Neymar não mais como indispensáveis -, o clube paralisou algumas negociações de renovação de contrato, como a do próprio argentino e a do zagueiro Sergio Ramos, e pode fazer o movimento pelo artilheiro do Campeonato Inglês já em 2024.

Na Europa, o namoro Mbappé-Real Madrid ainda é assunto recorrente e volta às manchetes com frequência. Conseguindo manter o camisa 7 em Paris, a ambiciosa ideia do PSG é reunir as duas maiores estrelas da atual geração no elenco, para figurar entre os protagonistas do futebol europeu e chegar mais longe na principal competição do Velho Continente.

Outras possíveis contratações também estão no radar do clube, como o atacante nigeriano Osimhen, o jovem português Gonçalo Ramos (que colocou Cristiano Ronaldo no banco na Copa do Qatar) e o zagueiro eslovaco Skriniar, este último já acertado com os Bleus.

