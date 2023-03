SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians perdeu para o Ituano nos pênaltis na tarde deste domingo (12), em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Neo Quíimica Arena, e está eliminado do Campeonato Paulista.

No tempo normal, a partida foi 1 a 1, com gols de Rai Ramos e Paulinho. Nos pênaltis, a equipe de Itu venceu por 7 a 6. Fábio Santos, Fágner e Gil perderam suas cobranças. O goleiro Jefferson Paulino defendeu as cobranças dos dois primeiros, enquanto o zagueiro chutou para fora.

O ituano, agora, enfrentará o Palmeiras nas semifinais do campeonato.

Dono da pior campanha entre os classificados às quartas do torneio, o Ituano surpreendeu o Corinthians no início do jogo e conseguiu se impor.

Sem Renato Augusto, seu principal jogador na temporada, o Corinthians não conseguia criar. Paulinho, que foi seu substituto, tem características diferentes do meia lesionado e o meio de campo da equipe paulistana não se entendia.

O time do interior quase abriu o placar aos 10 minutos, quando Gabriel Barros recebeu cruzamento e, de primeira, finalizou para ótima defesa de Cássio. O árbitro, porém, assinalou impedimento na jogada.

Quinze minutos depois não teve jeito. O lateral-direito Rai Ramos avançou e, com espaço, chutou de muito longe, no ângulo. Cássio chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

Depois de conseguir a vantagem, porém, a equipe de Itu tentou se segurar e o Corinthians logo começou a rondar sua área. Logo depois do gol, Adson recebeu pela direita, se livrou da zaga e, quase sem ângulo, chutou. O goleiro Jefferson Paulino defendeu e a bola ainda bateu na trave antes de sair.

Aos 34 minutos, o mesmo Adson recebeu na direita e cruzou para, de cabeça, Paulinho empatar a partida.

O Corinthians voltou melhor para o segundo tempo, e o Ituano pouco produziu. Apoiada pela torcida, a equipe de Fernando Lázaro rondou a área dos visitantes e teve chances claras de virar o jogo. Aos 21 minutos, Yuri Alberto recebeu ótimo passe de Paulinho e chutou na saída do goleiro. A bola, porém, bateu na trave.

Pouco tempo depois, aos 24, Giuliano recebeu na entrada da área e chutou colocado. A bola passou muito perto do gol do Ituano. Já aos 44, Yuri Alberto recebeu de Pedrinho dentro da área e chutou forte, mas Jefferson Paulino defendeu. Ainda deu tempo de Gil quase marcar de cabeça, já nos acréscimos, mas a decisão ficou mesmo para os pênaltis.

CORINTHIANS

Cássio, Fágner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni (Fausto Vera), Paulinho (Maycon), Giuliano e Adson (Pedrinho); Róger Guedes e Yuri Alberto. T.: Fernando Lázaro.

ITUANO

Jefferson Paulino, Raí Ramos, Claudinho, Bernardo e Iury (Mário Sérgio); André Luiz (Rafael Pereira), Marcelo Freitas (Lucas Siqueira) e Eduardo Person; Gabriel Barros, Paulo Victor (José Aldo) e Quirino (Felipe Saraiva). T.: Gilmar Dal Pozzo

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 12/3/2023, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Danilo Manis e Rafael Tadeu Alves de Souza

Cartões amarelos: Claudinho (ITU)

Gols: Raí Ramos, aos 25'/1ºT; Paulinho, aos 34'/1ºT