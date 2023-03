SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Raphinha marcou, e o Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0, neste domingo (12), fora de casa, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Os blaugranas lideram a competição de forma isolada.

Em jogo disputado e com muita correria, o Barça contou com o talento do brasileiro e uma boa atuação do goleiro Ter Stegen para diminuir a crise pelo escândalo por "compra de árbitros". Raphinha chegou ao nono gol e é o vice-artilheiro do clube na temporada.

O Bilbao chegou ao empate no fim do jogo, mas o VAR apontou toque de mão no início da jogada que culminaria no tento de Iñaki.

A partida marcou a volta de Lewandowski, que estava com problemas físicos. O polonês, porém, teve uma atuação discreta e parou na trave em sua melhor chance, no segundo tempo.

O Barcelona chegou a 65 pontos, lidera o Espanhol e agora se prepara para enfrentar o Real Madrid, domingo, às 17h (de Brasília), no Camp Nou. O Bilbao encara o Real Valladolid nesta sexta, às 17h (de Brasília).

ATHLETIC

Agirrezabala; De Marcos (Capa), Vivian, Iñigo Martínez e Balenziaga (Berchiche); Dani García, Vesga (Zarraga), Nico Williams, Raúl García (Muniain) e Berenguer (Guruzeta); Iñaki Williams. T.: Ernesto Valverde

BARCELONA

Ter Stegen; Sergi Roberto (Alba), Christensen, Koundé e Alex Balde; Busquets, Gavi (Alarcón) e De Jong; Raphinha (Ansu Fati), Ferrán Torres (Kessié) e Lewandowski. T.: Xavi Hernández.

Local: San Mamés, em Bilbau, na Espanha

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Cartões amarelos: Iñaki (Athletic Bilbao); Sergi Roberto (Barcelona); Zagarra (Athletic Bilbao)

Gol: Raphinha (Barcelona), aos 47 minutos do primeiro tempo