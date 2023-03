ARACAJU, SE (UOL-FOLHAPRESS) - O RB Bragantino venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, neste domingo (12), no Nabi Abi Chedid, e avançou à semifinal do Paulistão. Os dois gols da classificação foram marcados por Bruninho, que brilhou com uma ótima atuação.

Com a vitória, o Massa Bruta espera o vencedor de São Paulo x Água Santa para conhecer seu rival na semifinal. O duelo acontece amanhã, às 20h, no Allianz Parque.

O Bragantino disputará a vaga na decisão fora de casa, pois ambos os possíveis rivais têm melhores campanhas.

DECISIVO E OUSADO

Bruninho foi o cara da partida. Além dos dois gols, ele foi o mais perigoso em campo, mostrou habilidade com dribles bonitos e protagonizou o lance mais plástico da partida. No início do segundo tempo, o meia recebeu de costas, dominou de esquerda girando o corpo e emendou de direita. Seria um golaço, mas faltou combinar com o goleiro Matheus Albino. No fim, Bruninho foi eleito o melhor em campo e teve o nome gritado pela torcida ao ser substituído.

BRAGANTINO

Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunhas, Natan, Juninho Capixaba; Jadson, Matheus Fernandes, Bruninho (Cauê); Arthur, Sorriso (Eric Ramires), Werik Popó (Alerrandro). T.: Pedro Caixinha.

BOTAFOGO-SP

Matheus Albino; Vidal, Gustavo Henrique, Diogo Silva, Jean Victor; Tárik (Guilherme Madruga), Fillipe Soutto, Tomás Andrade (Lucas Oliveira), Luiz Henrique (Gustavo Xuxa); Robinho (Edson Carioca) e Osman. T.: Adilson Batista.

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Data e hora: Domingo (12), às 19h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Cartões amarelos: Diogo Silva (Botafogo-SP)

Gols: Bruninho, aos 14' do primeiro tempo e aos 38' do segundo tempo.