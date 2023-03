PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão da Recopa sobre o Flamengo e da Sul-Americana contra o São Paulo, o Independiente del Valle está aberto a jogadores promissores. De olho em consolidar o modelo de formação do clube, os equatorianos passam a investir em atletas de outras nacionalidades e receberam recentemente dois brasileiros.

**FORMAR DENTRO DO MESMO MODELO**

O plano do Del Valle é concluir a formação de jogadores promissores dentro do modelo de jogo do time, independentemente da nacionalidade. Para isso, está vasculhando o mercado atrás de jovens que possam se adaptar ao que é necessário para atuar lá.

Quando acha possíveis alvos, o clube convida os atletas para um período de adaptação. Se aprovados, são contratados definitivamente.

Recentemente, o time anunciou dois brasileiros, o atacante Luiz Dalla Corte, de 18 anos, que deixou o Inter, e o goleiro Marcos Falkoski, de 20 anos, ex-Grêmio. Ambos passaram pelo processo. O "modelo del Valle" prevê um futebol ofensivo, de posse de bola, sob conceitos defendidos como DNA do clube.

"Agora estamos trazendo colombianos, chilenos, argentinos e brasileiros. São jogadores que têm potencial, não estão jogando em seus clubes e trazemos para nosso time B para evoluírem aqui. É uma oportunidade de ver seu rendimento de perto" disse Roberto Arroyo, diretor esportivo do Independiente del Valle.

**ESTRUTURA ATRAI BRASILEIROS**

Segundo apurou a reportagem, os brasileiros são atraídos ao Independiente del Valle por uma combinação de estrutura e oportunidade de aproveitamento. O clube se consolidou como bom formador de atletas e costuma lançar jovens em seu time a cada temporada.

É um trabalho muito diferenciado, fora da curva. Posso dizer com certeza que é um clube que tem sede na América do Sul, mas tem a estrutura e metodologia de um gigante europeu, a forma como todos trabalham, tudo sempre em prol do melhor para o clube. É fantástico", disse Falkoski.

**ALGOZ RECENTE DE BRASILEIROS**

O Independiente del Valle se consolidou como algoz recente de times brasileiro. Venceu a Sul-Americana de 2022 contra o São Paulo e bateu o Flamengo na Recopa neste ano.