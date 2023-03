SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação ainda nas quartas de final do Paulista para o Ituano diante de mais de 43 mil torcedores acabou com os planos do Corinthians para o Estadual. Ainda assim, o clima visto na Neo Química Arena foi de sequência. Nem torcida nem jogadores e diretoria deram indício de que desejam uma "caça às bruxas".

Depois da cobrança do pênalti que deu a vitória ao clube do interior por 7 a 6, após o empate no tempo normal por 1 a 1, os torcedores esvaziaram rapidamente o estádio, sem vaias ou protestos. Apesar da frustração e de alguns comentários criticando pontualmente opções do técnico Fernando Lázaro, as arquibancadas alvinegras não pediram a cabeça do treinador, sem criar um cenário de crise.

Esse também é o entendimento visto por parte dos jogadores e da diretoria, que avaliaram a desclassificação como um tropeço no caminho que vem sendo traçado na atual temporada.

"Queria muito ser campeão, estava pedindo a Deus. Sabemos que o plano de Deus é assim, infelizmente não deu certo. É levantar a cabeça, temos um ano inteiro pela frente. Está todo mundo fechado e fechado com o Fernando, sabemos que as críticas vão vir, é normal, mas acho que o torcedor corintiano viu que lutamos até o final. Tentamos fazer o gol, mas não saiu", afirmou Róger Guedes na zona mista.

Questionado sobre a possibilidade de trocar de treinador, Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, respaldou o trabalho de Fernando Lázaro. "Em relação a treinador, não existe a menor possibilidade de mudança. É um início de trabalho, um trabalho que passa por uma eliminação muito ruim, muito triste. Mas é um trabalho que vinha evoluindo. O time teve uma oscilação no primeiro tempo e acabou com a nossa eliminação".

REFORÇOS VÃO CHEGAR

Por outro lado, a queda antes da semifinal evidenciou a necessidade de qualificar o elenco para as disputas da Libertadores, Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O presidente Duílio Monteiro Alves afirmou que o clube está de olho no mercado e o técnico Fernando Lázaro não escondeu que alguns nomes já estão sendo observados.

"Faz parte do processo. O clube tem se movimentado em algumas situações. Não era o que buscávamos agora, porque queríamos seguir na competição. Era claramente o que buscávamos. Mas faz parte do cenário de evolução, de treinamentos e entender quais são as nossas necessidades", declarou o comandante na coletiva.

Uma contratação já é certa: Chrystian Barletta, que defendeu o São Bernardo no Estadual. O atacante inclusive assistiu ao embate na arena.

O Timão terá mais de três semanas de folga e volta a campo somente no mês do abril. Entre os dias 4 e 6, a equipe fará sua estreia na Libertadores.