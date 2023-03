SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se depender de Neymar, o casamento entre o jogador e o PSG irá durar até 2027.

O jogador quer se aposentar no PSG. É o que revela reportagem de David Ornstein, do portal The Athletic.

O camisa 10 tem o sonho de conquistar uma Liga dos Campeões no PSG, e quer ajudar o clube a levantar esse e outros troféus.

O contrato de Neymar vai até o fim da temporada 2026/27. O brasileiro não tem interesse em ouvir propostas para sair da capital francesa.

BOM NEGÓCIO PARA O PSG?

Neymar tem um dos maiores salários do mundo. O brasileiro recebe 36 milhões de euros (R$ 200 milhões na cotação atual) por temporada de acordo com o jornal Le Parisien.

Ao final do contrato, Neymar estará com 35 anos. No atual elenco, o PSG tem dois atletas com essa idade ou superior: Lionel Messi e Sergio Ramos.

As lesões têm atrapalhado o atacante. Neymar atualmente se recupera de cirurgia no tornozelo, problema que está longe de ser isolado. O brasileiro nunca ultrapassou a marca de 31 jogos em uma temporada pelo PSG.

Neymar caminha para conquistar seu quinto Campeonato Francês pelo PSG. Fora da reta final da Ligue 1, o brasileiro contribuiu com 13 gols e 11 assistências na campanha. Além das ligas nacionais, ele conquistou três Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França no clube. Na Liga dos Campeões, o melhor resultado foi um vice na temporada 2019/20.