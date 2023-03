SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação do Campeonato Paulisto, neste domingo (12), foi o quinto jogo seguido em que o Corinthians não conseguiu vencer sem Renato Augusto.

Foi o terceiro jogo neste ano em que o Corinthians foi derrotado sem o meia. Já havia acontecido contra Red Bull Bragantino e São Bernardo, em jogos em que Renato havia sido poupado.

Em 2022, na reta final do Brasileirão, o roteiro foi parecido nos empates contra Goiás e Coritiba, nos quais o camisa 8 teve desconforto muscular e foi poupado, respectivamente.

A última vitória do Corinthians sem Renato Augusto foi em 22 de outubro, quando Róger Guedes fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Santos no último minuto, na Vila Belmiro.

Renato é quem mais cria gols no Corinthians, ao lado de Róger Guedes. São dez participações diretas em 2023: um gol, três assistências e seis passes para assistências.

Na prática, a ausência do meia faz a média de gols cair pela metade. No total, o time fez 15 gols com ele em campo (um a cada 46 minutos) e apenas cinco sem ele (um a cada 95 minutos).

Os jogos sem Renato Augusto e sem vitória:

29 de outubro - Goiás 0 x 0 Corinthians

9 de novembro - Coritiba 2 x 2 Corinthians

15 de janeiro - Red Bull Bragantino 1 x 0 Corinthians

9 de fevereiro - São Bernardo 2 x 0 Corinthians

12 de março - Corinthians 1 (6) x (7) 1 Ituano