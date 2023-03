SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, emitiu uma nota oficial nas redes sociais cobrando jogadores e dirigentes do clube após a eliminação contra o Ituano, nas quartas de final do PaulistA, no último fim de semana.

A agremiação pediu a saída imediata de Roberto de Andrade, diretor de futebol do Alvinegro, e se posicionou contra a reintegração do meia-atacante Luan ao elenco.

"Tivemos paciência, lotamos o estádio todos os jogos, tremulamos as nossas bandeiras, seguimos riscando o Brasil e o mundo de ponta a ponta, mas só recebemos números frios desses patetas planilheiros que comandam o Corinthians", disse a Gaviões.

"Depois de domingo, acabou a paciência! Queremos a saída de Roberto de Andrade pra ontem, o que já deveria ter ocorrido desde o começo do mandato do Duílio", acrescenta a nota.

DESEMPENHO RUIM NO ESTADUAL

O Corinthians se classificou em primeiro de seu grupo no Paulista, mas terminou a fase de grupos com pontuação menor que São Bernardo e o Água Santa.

Nas quartas de final acabou empatando em 1 a 1 contra o Ituano, e foi eliminado nos pênaltis. A equipe de Itu lutou o campeonato inteiro contra o rebaixamento e só conseguiu a vaga nas quartas na última rodada, após se salvar da queda para a Série A2.

*

NOTA DA GAVIÕES DA FIEL NA ÍNTEGRA

Daria pra pegar nossa nota oficial do ano passado e fazer um ctrl+c/ctrl+v depois de mais uma eliminação nesse domingo. Por que nada muda no Corinthians, nada.

Continuamos com um diretor de futebol que transpira incompetência, com um departamento amador, com um time capenga que não aguenta perder um só titular pra lesão.

Continuamos no mesmo lugar, com promessas vazias do presidente que, muito provavelmente, será o primeiro dos últimos 35 anos a não ganhar um só título em sua gestão. Mas "deixa o Duílio trabalhar", como brincam os memes da Fiel adormecida na internet. "Me deixe trabalhar", como ele já nos pediu em suas falácias.

Tivemos paciência, lotamos o estádio todos os jogos, tremulamos as nossas bandeiras, seguimos riscando o Brasil e o mundo de ponta a ponta, mas só recebemos números frios desses patetas planilheiros que comandam o Corinthians.

Depois de domingo, acabou a paciência! Queremos a saída de Roberto de Andrade pra ontem, o que já deveria ter ocorrido desde o começo do mandato do Duílio.

É você ou ele, presidente. Quem vai ser?

Quanto ao Luan, exigimos que não seja reintegrado à equipe. Não apresentou e nem vai apresentar futebol. Não queremos renovação do contrato com ele.

Acabou a paciência com a diretoria de futebol.