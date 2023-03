PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio brecou negociações com clubes espanhóis interessados em seus jogadores em razão de uma ameaça do fisco. O órgão cobra valor aproximado a R$ 35,5 milhões do time tricolor pela venda de Arthur ao Barcelona, em 2018. O clube entende que não há dívida e a situação está na Justiça. O temor é que uma eventual venda tenha valores bloqueados.

PENDÊNCIA ANTIGA

O valor cobrado pelo fisco espanhol está em debate desde meados de 2021, como noticiou o UOL na época. O clube chegou a fazer a previsão de pagamento em seu orçamento daquele ano, mas a decisão não aconteceu.

Os gaúchos discordam da cobrança, pois entendem que arcam com impostos sobre qualquer valor no Brasil, e não na Espanha. O fisco se baseia em leis espanholas para reforçar sua tese de irregularidades na venda de Arthur. O valor da pendência se refere a uma possível multa. Existe a expectativa de definição ao longo deste ano.

Contudo, temendo que valores de eventuais vendas ficassem bloqueados na Espanha até o fim do imbróglio, o clube tricolor recusou investidas.

DOIS JOGADORES NA MIRA

Ferreira foi o primeiro na mira dos espanhóis. O Celta chegou a fazer uma oferta de aproximadamente 7 milhões de euros (R$ 39 milhões na cotação atual) pelo atacante no início deste ano. A proposta foi recusada.

Bitello é o segundo na mira de clubes da Espanha. Neste caso, não houve oferta oficial, mas qualquer eventual negócio está afastado pelo temor de verba retida.