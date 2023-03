SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho da Fifa decidiu que os quatro campeões continentais do ciclo de 2021 a 2024 têm vagas garantidas no próximo super Mundial de clubes em 2025.

Palmeiras, campeão da Libertadores 2021, e Flamengo, que levou o título em 2022, já estão classificados para a competição, mas não apenas eles. Haverá mais dois times campeões dos anos de 2023 e 2024. Além disso, o ranking da Conmebol completará a lista de seis equipes da América do Sul.

Esse são outros times já garantidos no Mundial:

Chelsea, da Inglaterra, e Real Madrid, da Espanha, também estão com vaga carimbada. Eles levantaram o troféu na Liga dos Campeões nas temporadas 2020/2021 e 2021/2022, respectivamente.

Monterrey, do México, e Seattle Sounders, dos Estados Unidos, campeões da Liga dos Campeões da Concacaf de 2021 e 2022.

Al-Hilal, da Arábia Saudita, triunfou nas duas últimas edições da Liga dos Campeões da Ásia.

Al-Ahly, do Egito, e Wydad Casablanca, do Marrocos, os últimos dois campeões da África.

Auckland City, da Nova Zelândia, foi o campeão da Liga dos Campeões da Oceania e participou do Mundial que foi realizado em fevereiro.

Na temporada anterior, o representante do continente foi o Pirae, mas não houve torneio continental na Oceania devido à pandemia. O indicado pelo Comitê Executivo da OFC tinha sido o Auckland City, que teve a participação cancelada em virtude das restrições da covid-19 no país.

O Mundial de Clubes de 2025 terá 32 times no total. O formato será de Copa do Mundo, com grupos de quatro e mata-mata a partir das oitavas de final. A Fifa trata a competição como prioritária na gestão de Gianni Infantino. Porém, ele terá de viabilizar receitas com a venda dos direitos para confirmar a atratividade para as equipes europeias.

Veja a distribuição das vagas:

País-sede do torneio: 1

Conmebol (América do Sul): 6

Uefa (Europa): 12

AFC (Ásia): 4

CAF (África): 4

Concacaf (América do Norte, Central e Caribe): 4

OFC (Oceania): 1