SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Inter de Milão empatou com o Porto por 0 a 0 nesta terça-feira (14), no Estádio do Dragão, em partida válida pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Com o resultado, os comandados de Simone Inzaghi avançam às quartas de final da Champions League após 12 anos. A última oportunidade havia sido na edição de 2010/2011, quando os italianos eram os atuais campeões da competição.

A classificação aconteceu porque o jogo da ida terminou com a vitória dos italianos por 1 a 0, com o gol de Lukaku, no San Siro.

Agora, a Inter se junta a Milan, Benfica, Chelsea, Bayern de Munique e Manchester City, que também se classificaram até o momento, e aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário na próxima fase.

O JOGO

O confronto foi de muita intensidade, mas de um jogo mais físico.

O primeiro tempo foi de equilíbrio entre as duas equipes. Precisando do resultado, o Porto procurou mais o ataque, mas sem conseguir levar perigo ao gol de Onana. Já a Inter apostou nos contra-ataques, também sem sucesso.

A segunda etapa foi de ainda mais pressão dos portugueses. Os jogadores do Porto passaram a tomar cada vez mais a iniciativa do jogo e, nos minutos finais, transformaram em um jogo de ataque contra defesa.

MELHORES LANCES

Onana salva! Eustáquio arriscou um chute rasteiro da entrada da área, e o goleiro da Inter foi bem e caiu no pé da trave direita para fazer boa defesa.

Diogo Costa responde! Na sequência, em um contra-ataque da Inter, Dzeko recebeu de Barella pelo lado esquerdo da área, chutou cruzado e o arqueiro português fez grande defesa.

Proibido para menores! Pressionado no campo de defesa, Dumfries se desequilibrou, puxou o shorts de Galeno ao cair e deixou o jogador de cueca em pleno estádio do Dragão.

Mais uma vez Onana! Grujic pegou o rebote da defesa italiana na entrada da área, dominou e finalizou rasteiro. O goleiro da Inter fez uma defesa segura para evitar o gol.

Duas vezes na trave! Taremi recebeu na pequena área e cabeceou com perigo. Onana espalmou, e a bola ainda bateu na trave. Na sequência, Grujic recebeu cruzamento e acertou o travessão.