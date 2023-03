- Brasil conhece adversários nos Pré-Olimpicos de Vôlei, em setembro

A Federação Internacional de Vôlei (FIBV) definiu por sorteio nesta sexta-feira (17) as chaves dos torneios Pré-Olímpico de Vôlei (masculino e feminino), que definem os primeiros classificados para os Jogos de Paris 2024. A seleção masculina, que caiu no Grupo A, competirá no Rio de Janeiro, uma das sedes do Pré-Olímpico entre homens, de 30 de setembro a 8 de outubro deste ano. Já a equipe feminina brasileira, vice-campeã olímpica, está na Chave B e competirá de 16 a 24 de setembro no Japão, que recebe um dos Pré-Olímpicos femininos.

A seleção masculina de @volei já sabe quem serão seus adversários no Pré-Olímpico.



???????? ???????????????????????? ???????????????? ????????



Vamos pra cima! ????

Na disputa masculina, os brasileiros enfrentarão em casa os italianos, atuais campeões mundiais. Além de Brasil e Itália, a Chave A tem ainda Irã, Cuba, Ucrânia, Alemanha, República Tcheca e Qatar.

A seleção brasileira feminina terá pela frente no Grupo B as anfitriãs japonesas, e também as equipes de Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru.

Definidas as adversárias da seleção feminina de @volei no Pré-Olímpico



???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????



E aí, o que acharam do sorteio?

Principais competições classificatórias para Paris 2024, os torneios distribuem duas vagas para os mais bem colocados em cada gênero. A França, por ser o país-sede, já tem garantida uma vaga e está fora da competição. No masculino, os Pré-Olímpicos ocorrerão concomitantemente no Rio de Janeiro, Japão e China. Já os torneios femininos serão no Japão, China e Polônia.

A Olimpíada de Paris reunirá 12 seleções de cada gênero. Depois dos Pré-Olímpicos, haverá definição de vagas restantes pela colocação das seleções no ranking da FIVB, após a fase preliminar da Liga das Nações de 2024.

