SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona ganhou o 'El Clássico' por 2 a 1, diante da sua torcida no Camp Nou, ao virar o jogo contra o Real Madrid no apagar das luzes, neste domingo (19). Com gols de Araújo (contra), Sergi Roberto e Kessié, o Barcelona se aproxima do título do Campeonato Espanhol, ao abrir 12 pontos do segundo colocado e rival.

Lutando para se aproximar do rival, o Real é o segundo colocado na tabela. O time estacionou nos 56 pontos.

Este foi o quarto El Clássico da temporada. O Barcelona venceu três jogos, enquanto o Real saiu vitorioso uma vez.

COMO FOI O JOGO

O Barcelona saiu ameaçando já no começo da partida. Com apenas cinco minutos no cronômetro, Courtois foi obrigado a fazer uma bela defesa em cabeçada de Raphinha. No rebote, Sergi Roberto mandou por cima da trave.

Apesar de não ter chegado com perigo até então, foi o time madrileno que marcou primeiro, em jogada de Vini Jr. e desvio de Araújo.

Após o gol, o Barcelona tentou pressionar mais, no entanto, sem muito sucesso. Os dois times atacavam sem muito perigo, até que aos 23 minutos, Christensen cabeceou e viu a bola passar muito perto da trave de Courtois.

Com uma postura mais ofensiva e vendo o Real recuar mais, o Barcelona aproveitou e criou mais para empatar no último lance da primeira etapa.

Em um jogo bem aberto, nenhum dos rivais se escondeu no começo do segundo tempo, mas as tentativas ofensivas não levavam perigo neste início.

Sem efetividade ofensiva, o jogo ficou morno. Mesmo com algumas chegadas de ambos os lados, a alta frequência do começo do segundo tempo diminuiu e os goleiros pouco fizeram, até Raphinha conseguir um bom chute na entrada da área, já aos 29 minutos.

Já que um ponto não resolvia a vida dos Madridistas na tabela, foi o time visitante quem mudou de postura nos minutos finais. O Real até chegou ao gol, mas Asensio marcou após receber a bola em posição ilegal. Em seguida, o mesmo Asensio mandou muito perto do travessão de Ter Stegen.

Em uma jogada rápida pela esquerda, Lewandowski deu belo passe para Balde, que cruzou já quase na pequena área, achando Kessié livre para mandar pro fundo da rede.