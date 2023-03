SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chegou a hora de Yuri Alberto. No último sábado (18), o atacante do Corinthians ganhou de presente de 22 anos sua primeira convocação para a seleção brasileira principal, substituindo Richarlison, que foi cortado por lesão.

Na primeira convocação do técnico interino Ramon Menezes, o camisa 9 do Corinthians foi uma das novidades e vai para o amistoso entre Brasil e Marrocos, no próximo dia 25, em Tânger.

"Deus é bom o tempo todo. Um sonho de criança. Grato a todos que me ajudam e dão todo suporte para que eu possa fazer o que eu amo com muita alegria e dedicação. Entre outras mil, és tu, Brasil, é pátria amada. Protegido pelo sangue", reagiu o jogador.

HISTÓRICO COM A AMARELINHA

Yuri Alberto soma convocações em quatro categorias diferentes. Ao todo, são 21 jogos e nove gols representando o Brasil, divididos pelas seleções sub-17, sub-18, sub-20 e sub-23.

Aos 22 anos, recém-completados, o jogador não escondeu a importância de vestir a amarelinha em sua carreira. Yuri está focado no início do ciclo para a próxima Copa do Mundo.

"Meu principal sonho é jogar uma Copa do Mundo pelo meu Brasil, defender meu país, minha seleção. E outro sonho, que até tenho tatuado, é jogar a Champions League, o principal campeonato do mundo. Mas o principal é jogar a Copa", afirmou para o The Players Tribune.

CORINTHIANS COMO VITRINE

O atleta já estava de olho na visibilidade do Corinthians. Defendendo o time do Parque São Jorge desde o meio de 2022, Yuri foi contratado em definitivo antes do início desta temporada e já havia admitido que vê a grandeza do clube como uma vitrine para a seleção brasileira.

Em janeiro, o camisa 9 antecipou o momento da sua convocação, que já veio na primeira chamada após essa declaração.

"O Corinthians é uma vitrine gigantesca, então, acho que, se Deus quiser, vou continuar fazendo meu bom trabalho aqui e ser reconhecido pelo novo treinador que vier. Eu vejo que, neste ano, é muito possível. Vai depender muito de mim, do meu trabalho e empenho, acho que vou conquistar grandes coisas aqui dentro do Corinthians e, se Deus quiser, vou ser recompensado com a convocação para a Seleção Brasileira", disse em entrevista à Gazeta Esportiva.

INÍCIO DE TEMPORADA DIFERENTE

Em 2022, Yuri demorou a engatar, mas depois deslanchou. Ao chegar emprestado pelo Zenit no Corinthians, Yuri passou em branco nos primeiros jogos, mas desencantou logo com um hat-trick diante do Atlético-GO, terminando a temporada com 11 gols e duas assistências, em 28 jogos disputados.

Ano novo, comandante e funções diferentes. Já em definitivo e com um novo técnico no Timão, o camisa 9 vem se adaptando ao esquema de Fernando Lázaro e, em 10 jogos em 2023, soma quatro gols e três assistências.

MENINO DA VILA E DESTAQUE NO INTER

Revelado pela base do Santos, Yuri estreou no profissional em 2017. Pelo Peixe, não teve temporadas goleadoras, mas chamou a atenção do Internacional, sendo contratado em 2020 pelo Colorado.

Artilharia no Inter levou o atacante para o exterior. Logo em 2020, nos 29 jogos em que participou, Yuri marcou 11 gols. E em 2021, chegou aos 19 tentos e quatro assistências. A ótima temporada antecipou a negociação dele, que tinha contrato com o Colorado até 2025. O Zenit, da Rússia, foi o destino do jovem, antes do retorno ao Brasil, em meio à guerra, para o Corinthians.