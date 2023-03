SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar recebeu visita de dois jogadores brasileiros nesta segunda-feira (20).

Lucas Moura, do Tottenham, compartilhou foto no Instagram ao lado de Neymar e Marquinhos, jogadores do PSG. O encontro aconteceu em Paris.

Neymar aparece utilizando proteção no pé direito. Em outra foto compartilhada pelo influenciador Deive Leonardo e republicada pelo jogador, o atacante do PSG levanta a perna, protegendo-a de contato com o chão.

Lucas Moura já jogou com Neymar e Marquinhos no PSG. O jogador revelado pelo São Paulo esteve em Paris entre 2013 e 2018, dividindo vestiário com Neymar na sua última temporada na França.

Lucas Moura aproveitou a data Fifa para visitar Paris. Os clubes europeus estão de folga enquanto as seleções farão suas primeiras partidas em 2023.

Marquinhos também está lesionado. O zagueiro se recupera de problema muscular e foi cortado da seleção brasileira, dando lugar a Bremer.

Neymar está fora da temporada. O atacante do PSG passou por cirurgia no tornozelo direito e tem prazo de recuperação estimado entre três e quatro meses.