SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira começa a se apresentar em Tânger, Marrocos.

Jogadores que atuam no futebol europeu se apresentaram nesta segunda-feira (20) -14 dos 23 convocados por Ramon Menezes jogam na Europa.

Eles se juntam a Mycael, do Athletico, único atleta que desembarcou no Marrocos no domingo (19). A comissão técnica também está em Tânger.

TRABALHOS COMEÇAM NESTA SEGUNDA

Nomes como Vinícius Jr e Éder Militão, que entraram em campo, se apresentaram no Marrocos. Eles já participam do primeiro treino, agendado para hoje.

A chegada dos outros atletas também está prevista para esta segunda. A única exceção é o lateral Artur, do América-MG, que se apresenta na terça-feira.

O primeiro teste da seleção desde a saída de Tite acontece no sábado. O amistoso contra Marrocos está marcado para as 19h (de Brasília).