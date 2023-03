RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, afirmou que Marta está mais forte fisicamente do que nas últimas Olimpíadas.

Pia realizou nesta segunda-feira (20), na CBF, a convocação para os amistosos das datas Fifa de abril contra Inglaterra e Alemanha.

Marta está entre as 26 jogadoras convocadas.

Pia admitiu que a craque já não tem a mesma velocidade de antes, mas afirmou que ela está mais forte fisicamente do que na última Olimpíada.

"A Marta, depois de sofrer uma lesão, está mais forte ainda em comparação às Olímpiadas. Isso me deixa feliz, e ela é única. Provavelmente não está tão rápida como antes, não domina o jogo tanto como antes, mas ela é muito importante. Só a presença dela... Ela lidera pelo exemplo", disse Pia.

PIA APOSTA EM PASSE FINAL DE MARTA

Pia Sundhage aposta que Marta poderá fazer a diferença em favor do Brasil, na Copa do Mundo, com seus passes finais: "Tem uma coisa específica, que ajuda muito a equipe, que é o passe final. Como equipe nós jogamos de forma rápida e as assistências finais dela fazem muita diferença. A Marta pode ser essa jogadora a aumentar esse nível. Ela é um ótimo exemplo e esperamos que esteja bem fisicamente, pois vai ajuda a equipe a ter um bom desempenho".