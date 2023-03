SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A técnica Pia Sundhage apresentou nesta segunda-feira (20) a lista de convocadas da seleção brasileira para dois importantes compromissos antes da Copa do Mundo, em julho, na Austrália e na Nova Zelândia.

No dia 6 de abril, o Brasil encara a Inglaterra, em Wembley, na disputa da Finalíssima, confronto que opõe as atuais campeãs da Copa América e da Eurocopa. No dia 11, em Nuremberg, a seleção brasileira terá um amistoso contra a Alemanha, atual vice-campeã europeia.

De acordo com a treinadora do time canarinho, a lista divulgada agora é "bem próxima da lista final" para a disputa do Mundial.

"Como vocês podem imaginar, sempre haverá mudanças, fizemos algumas agora. Vamos discutir nos últimos minutos quem estará na Copa do Mundo. Temos alguns novos nomes, e é muito bom porque vamos enfrentar duas grandes oponentes e vamos poder observá-las", afirmou Pia.

Desta vez, Pia não pôde chamar quatro jogadoras que estiveram com o grupo no torneio SheBelieves, em fevereiro, por causa de contusões. São elas a goleira Lorena, a zagueira Tainara e as atacantes Debinha e Ludmila.

Ludmila, aliás, não terá condições de retornar a tempo do Mundial pois teve uma ruptura de ligamento no joelho.

"Temos que reconhecer que a Ludmila não estará com a gente, não temos outra Ludmila, não acho que a gente tenha outra jogadora tão rápida como ela, mas temos outras jogadoras importantes. Eu fiquei triste por ela, pela lesão", lamentou a comandante.

Com as baixas, a treinadora do Brasil chamou algumas caras novas, como a goleira Camila, do Santos, e as meias Aline Gomes e Ingryd, ambas da Ferroviária.

Convocação da Seleção Feminina:

- Goleiras

Camila - Santos

Leticia Izidoro - Corinthians

Luciana - Ferroviária

- Defensoras

Antonia - Levante UD (Espanha)

Bruninha - NJ/NY Gotham (Estados Unidos)

Fernanda Palermo - São Paulo

Kathellen - Real Madrid (Espanha)

Lauren - Madrid CFF (Espanha)

Tamires - Corinthians

Tarciane - Corinthians

Yasmim - Corinthians

Rafaelle - Arsenal (Inglaterra)

- Meio-campistas

Adriana - Orlando Pride (Estados Unidos)

Aline - Ferroviária

Ary - Racing Louisville (Estados Unidos)

Ana Vitória - Benfica (Portugal)

Duda Francelino - Flamengo

Duda Sampaio - Corinthians

Gabi Portilho - Corinthians

Ingryd - Ferroviária

Kerolin - North Carolina Courage (Estados Unidos)

- Atacantes

Bia Zaneratto - Palmeiras

Gabi Nunes - Madrid CFF (Espanha)

Geyse - Barcelona (Espanha)

Marta - Orlando Pride (Estados Unidos)

Nycole Raysla - Benfica (Portugal)